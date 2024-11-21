Сколько серий в сериале "Наваждение" (2024)?

Наш ответ:

«Наваждение» - увлекательный телесериал в жанре триллер производства канала ТВ-3. Сериал состоит из четырех эпизодов, которые вышли на канале 17 ноября 2024 года.



Утро после свадьбы становится для Дины началом настоящего кошмара. Проснувшись, она осознаёт, что совсем не знает собственного мужа. Более того, последний год её жизни будто стёрт из памяти. Родные и врачи убеждают, что всему виной сильный стресс, но девушка чувствует, что за этим кроется нечто большее. В попытке разобраться в происходящем Дина узнаёт, что прежде была замужем за другим мужчиной, который трагически погиб прямо у неё на глазах. Чем больше она копается в прошлом, тем яснее становится: её новый муж явно причастен к этой трагедии.