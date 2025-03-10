Сколько серий в сериале "Натали и Александр"?

Наш ответ:

Драма «Натали и Александр» - российский телесериал, вышедший в начале 2025 года. Первый сезон нашумевшей новинки Первого канала состоит из двенадцати серий.



Сериал рассказывает о судьбе великого русского писателя и поэта Александра Пушкина в последние годы его жизни — с начала 1830-х до трагической дуэли 1837 года. История начинается с момента, когда 30-летний поэт делает предложение юной Наталье Гончаровой. Зрители увидят их брак, первые конфликты и сложные отношения, приведшие к роковой встрече с Дантесом. В центре повествования — Наталья, не только супруга, но и муза поэта, мать его детей. Она мечтала о любви и семейном уюте, но оказалась вовлечена в водоворот событий, изменивших их судьбы.