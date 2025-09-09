Сколько серий в сериале "Наследный принц"?

«Наследный принц» — турецкий драматический сериал, который начал выходить в сентябре 2025 года.
Синопсис гласит:
Это увлекательная турецкая драма о семейной борьбе за власть и влияние. Эрджан Кесал возвращается на экран в роли отца многочисленных детей и лидера мафиозного клана.
На данный момент анонсированы три эпизода, однако их количество может увеличиться по мере выхода сериала.
Вот полный список с датами премьеры:
Также публикуем список актеров и актрис, принимающих участие в «Наследном принце»:
