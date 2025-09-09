Наш ответ:

«Наследный принц» — турецкий драматический сериал, который начал выходить в сентябре 2025 года.

Синопсис гласит:

Это увлекательная турецкая драма о семейной борьбе за власть и влияние. Эрджан Кесал возвращается на экран в роли отца многочисленных детей и лидера мафиозного клана.

Сколько серий в сериале «Наследный принц»

На данный момент анонсированы три эпизода, однако их количество может увеличиться по мере выхода сериала.

Вот полный список с датами премьеры:

Эпизод 1 — 11 сентября 2025 года

Эпизод 2 — 18 сентября 2025 года

Эпизод 3 — 25 сентября 2025 года

Кто снялся в сериале

Также публикуем список актеров и актрис, принимающих участие в «Наследном принце»: