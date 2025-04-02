Сколько серий в сериале "Нарковоры"?

Наш ответ:

«Нарковоры» - новый криминальный сериал, который выходит на Apple прямо сейчас. Первый сезон будет включать в себя восемь эпизодов и завершится 25 апреля 2025 года. Будет ли у сериала продолжение, неизвестно. Однако если учесть популярность драмы, то можно не сомневаться в том, что его продлят на второй сезон.



Напомним вам сюжет новинки. Рэй и Мэнни, приятели из Филадельфии, придумали хитрую схему: выдавая себя за агентов наркоконтроля, они грабят мелких наркодилеров, которые не рискнут заявить в полицию. Их план работает до тех пор, пока они случайно не выбирают слишком опасную жертву. Теперь друзьям придется столкнуться с серьезными последствиями своей аферы, и выйти сухими из воды будет непросто.