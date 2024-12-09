Сколько серий в сериале "Набранный вами номер"?

Наш ответ:

«Набранный вами номер» - свежий корейский сериал, выдержанный в жанре криминального детектива. Прямо сейчас в эфир телевидения Южной Кореи выходит первый сезон, в котором запланирован выпуск 12 эпизодов.



Кратко напомним, о чем рассказывается в телесериале. Пэк Са-он, выходец из влиятельной политической семьи, успел попробовать себя в самых разных профессиях — от военного корреспондента и переговорщика до телеведущего. Его жена, Хон Хи-джу, является дочерью владельца крупной газеты. Из-за трагедии в детстве она потеряла способность говорить и теперь работает переводчиком жестового языка в суде. Супруги живут вместе уже три года, но их отношения далеки от идеала: они практически не общаются и кажутся равнодушными друг к другу. Однако всё меняется в один момент, когда Хон Хи-джу становится жертвой внезапного похищения.