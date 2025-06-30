Меню
Сколько серий в сериале "На сопках Маньчжурии"?

Сколько серий в сериале "На сопках Маньчжурии"?

30 июня 2025
Наш ответ:

«На сопках Маньчжурии» - военная драма 2025 года, сходу покорившая русскую публику. Всего были выпущены четыре эпизода. Все они вышли на телеэкраны 8 мая.

В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит боевую задачу: уничтожить секретный японский химический завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с опасным оружием. На Дальний Восток прибывает эшелон с солдатами, включая разведвзвод под командованием сержанта Сан Ли (прозвище Саня) и его напарника Кузьмина — бывшего студента-востоковеда. Им предстоит проникнуть в Харбин, выйти на связь с агентом Рыбаком и установить координаты завода. К операции подключают опытного разведчика Журавлёва, который узнаёт в командующем объектом генерале Исимуре убийцу своей семьи. Японский офицер руководит концлагерем, где проводят чудовищные эксперименты с химикатами, и теперь угрожает взорвать подземное хранилище. Журавлёв вступает в смертельную схватку с давним врагом, понимая: от их противостояния зависит судьба тысяч людей.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

На сопках Маньчжурии
На сопках Маньчжурии драма, военный
2025, Россия
0.0
