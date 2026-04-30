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Сколько серий в сериале "На льду"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 30 апреля 2026 Дата обновления ответа: 30 апреля 2026

«На льду» — спортивная драма, выпущенная стриминговой платформой Okko в 2026 году. Рассказываем, сколько в ней серий.

Точное количество эпизодов

В сериале «На льду» 9 серий. Публикуем подробный график их выхода:

  • Серия 1 — 6 марта 2026
  • Серия 2 — 13 марта 2026
  • Серия 3 — 20 марта 2026
  • Серия 4 — 27 марта 2026
  • Серия 5 — 3 апреля 2026
  • Серия 6 — 10 апреля 2026
  • Серия 7 — 17 апреля 2026
  • Серия 8 — 24 апреля 2026
  • Серия 9 — 1 мая 2026

О чем сериал:

Бывшая фигуристка Ксения приезжает в родной город, чтобы разобраться в том, что действительно произошло десять лет назад, когда во время катания погиб её партнёр. Она устраивается детским тренером в ту же самую спортшколу — и быстро понимает: за красивой картинкой «большого спорта» по-прежнему скрываются давление, страх и полное молчание. Тренеры поддерживают видимость благополучия, родители послушно хлопают с трибун, а жизни юных спортсменов ломаются под грузом чужих амбиций. Здесь травмы передаются как наследство, а в каждой семье есть тайны, которые не принято выносить на свет. Именно среди этих тщательно спрятанных скелетов в шкафу и скрывается тот самый ответ, которого Ксения боялась все эти долгие годы.

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На льду
На льду драма, детектив
2026, Россия
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