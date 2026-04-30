Сколько серий в сериале "На льду"?

«На льду» — спортивная драма, выпущенная стриминговой платформой Okko в 2026 году. Рассказываем, сколько в ней серий.

В сериале «На льду» 9 серий. Публикуем подробный график их выхода:

Бывшая фигуристка Ксения приезжает в родной город, чтобы разобраться в том, что действительно произошло десять лет назад, когда во время катания погиб её партнёр. Она устраивается детским тренером в ту же самую спортшколу — и быстро понимает: за красивой картинкой «большого спорта» по-прежнему скрываются давление, страх и полное молчание. Тренеры поддерживают видимость благополучия, родители послушно хлопают с трибун, а жизни юных спортсменов ломаются под грузом чужих амбиций. Здесь травмы передаются как наследство, а в каждой семье есть тайны, которые не принято выносить на свет. Именно среди этих тщательно спрятанных скелетов в шкафу и скрывается тот самый ответ, которого Ксения боялась все эти долгие годы.