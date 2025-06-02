Сколько серий в сериале "На дальней заставе"?

Наш ответ:

«На дальней заставе» - российский сериал, который вышел на экраны в 2016 году. В общей сложности были показаны десять эпизодов.



В центре сюжета — молодой лейтенант Саша Прохоров, выпускник погранучилища, весельчак и ловелас, которого окружающие считают легкомысленным и непригодным для серьёзной службы. Но за маской балагура скрывается смелый и порядочный человек. Саша влюблён в Леночку, дочь генерала, и чувства взаимны. Однако между ними встаёт амбициозный однокурсник Саши — Толя Мищенков, готовый на всё ради карьеры. Генерал тоже против союза дочери с «гусаром» и отправляет Прохорова на далёкую заставу. Там, в суровых условиях, Саша сталкивается с испытаниями, а любовь с Леночкой подвергается серьёзным проверкам временем, расстоянием и интригами Мищенкова.