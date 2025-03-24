Сколько серий в сериале "Мятежный дух"?

Аргентинский мелодраматический сериал «Мятежный дух» состоит из 318 серий (2 сезона). Несмотря на внушительную продолжительность, латиноамериканская мыльная опера стала большим хитом в России и пользовалась огромной популярностью в начале нулевых.
Напомним вам сюжет сериала, покорившего миллионы зрителей. Это история о подростках, которые учатся в элитном интернате для детей состоятельных и влиятельных родителей. У каждого из них свои мечты, амбиции и борьба за место в жизни. Несмотря на разный характер и взгляды, их объединяет страсть к музыке, которая неожиданно меняет их судьбы и приводит к событиям, полным эмоций, испытаний и открытий. Сериал полон сюжетных поворотов, которые невозможно предугадать.
Авторизация по e-mail