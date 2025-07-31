Сколько серий в сериале "Мы все мертвы"?

Наш ответ:

«Мы все мертвы» - южнокорейский сериал в жанре ужасы, первый сезон которого выщел на Netflix в 2022 году. В общей сложности зрители увидели 12 эпизодов.



Напоминаем сюжет сериала. В старшей школе города Хёсан вспыхивает эпидемия, которая начинается с, казалось бы, безобидного укуса лабораторного хомячка. Учитель Ли, чей сын подвергается постоянному буллингу, пытается предупредить руководство о надвигающейся опасности, но сталкивается с равнодушием и обвинениями. Его изоляцию ученицы принимают за похищение, и Ли оказывается в руках полиции, тогда как вирус уже проникает в стены школы. Первой заражается медсестра, а затем и другие учащиеся. Ситуация стремительно выходит из-под контроля: школьники превращаются в агрессивных зомби. Немногим выжившим предстоит объединиться и сражаться не только за жизнь, но и за шанс выбраться из кошмара, который начался в стенах их школы.