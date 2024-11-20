Сколько серий в сериале "Музыка времени"?

Наш ответ:

«Музыка времени» — новый музыкальный сериал, который стал ярким проектом стриминговой платформы Wink в 2024 году. Первый сезон включает 12 эпизодов, каждый из которых пропитан атмосферой творчества, мечтаний и преодоления трудностей.



В центре сюжета — молодая музыкальная группа, участники которой живут в разных уголках мира и создают свои композиции онлайн. Их главная цель — собраться вместе и выступить на крупном рок-фестивале в Москве. Но на пути к мечте их ждут испытания: непонимание со стороны родных, предательство, переоценка ценностей и борьба с внутренними страхами. Особенное внимание привлекает солистка группы — московская школьница Василиса. Талантливая, но уязвимая девушка с детства страдает пейрафобией — страхом публичных выступлений. Смогут ли герои преодолеть все преграды и доказать, что музыка действительно способна менять жизни?