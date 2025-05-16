Сколько серий в сериале «Мур-Мур»?

«Мур-Мур» — российская многосерийная детективная драма, вышедшая в 2021 году. Состоит сериал из одного сезона, который включает восемь эпизодов. Продолжительность каждого — 53 минуты.
Действие разворачивается в 1944 году в небольшом городке Муранске. В центре сюжета — местное отделение милиции, где работают Марьяна, Саша, Агата и Оксана. Девушки самоотверженно борются с преступностью, заменяя отправившихся на фронт мужчин. Однажды в городе появляется комиссованный по ранению фронтовой офицер Семен Марков, случайно упустивший свой поезд.
