Сколько серий в сериале "Мой брат - клон"?

Наш ответ:

«Мой брат - клон» - новая фантастическая комедия, которая выходит на канале СТС. В рамках первого сезона планируется выпуск 16 эпизодов.



Также расскажем о сюжете новинки, уже успевшей полюбиться публике. Молодой предприниматель Игорь внезапно узнаёт, что у него появился соперник в борьбе за наследство — полицейский по имени Егор, который оказывается его родным братом, о существовании которого никто не знал. Игорь вместе с матерью пытается выяснить, откуда взялся этот незнакомец. Но расследование принимает неожиданный оборот: теперь тихий и скромный вегетарианец Егор становится главой мясного холдинга, а сам Игорь, лишившийся своего положения, оказывается в обычной хрущёвке, живя под одной крышей с мамой Егора.