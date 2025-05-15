Меню
Сколько серий в сериале "Мой брат - клон"?

Олег Скрынько 15 мая 2025 Дата обновления: 16 мая 2025
Наш ответ:

«Мой брат - клон» - новая фантастическая комедия, которая выходит на канале СТС. В рамках первого сезона планируется выпуск 16 эпизодов.

Также расскажем о сюжете новинки, уже успевшей полюбиться публике. Молодой предприниматель Игорь внезапно узнаёт, что у него появился соперник в борьбе за наследство — полицейский по имени Егор, который оказывается его родным братом, о существовании которого никто не знал. Игорь вместе с матерью пытается выяснить, откуда взялся этот незнакомец. Но расследование принимает неожиданный оборот: теперь тихий и скромный вегетарианец Егор становится главой мясного холдинга, а сам Игорь, лишившийся своего положения, оказывается в обычной хрущёвке, живя под одной крышей с мамой Егора.

