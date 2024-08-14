Меню
Сколько серий в сериале "Московский роман"?

Сколько серий в сериале "Московский роман"?

Олег Скрынько 14 августа 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Сериал "Московский роман" состоит из 16 эпизодов. Популярный отечественный телесериал транслировался на телеканале Россия 1. Первый сезон вышел в июле 2021 года и охватывает сюжет, разворачивающийся на протяжении нескольких десятилетий.

Главная героиня Ирина Аксакова наслаждается счастливыми отношениями со своим возлюбленным Юрой Тычкиным, несмотря на разницу в возрасте — она старше его на шесть лет. Юра не только влюблён в Ирину, но и нашёл общий язык с её дочерью Лизой, став для неё настоящим другом. Однако на пути их идиллии стоит властная мать Юры, Марианна Николаевна. Она не одобряет выбор сына и мечтает женить его на дочери своего бизнес-партнёра. Марианна Николаевна предпринимает хитроумные попытки разрушить их отношения. Но смогут ли Ирина и Юра сохранить свою любовь, несмотря на давление, финансовые трудности и испытания временем?

Московский роман
драма, мелодрама
2021, Россия
