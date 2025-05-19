Сколько серий в сериале "Мосгаз. Розыгрыш"?

«Мосгаз. Розыгрыш» вышел на экраны весной 2025 года и состоит из восьми эпизодов.
Рассказываем, о чем шла речь в продолжении популярного детектива. Отставной майор Черкасов подключается к расследованию убийств победителей лотереи, получивших крупные выигрыши. Его бывшие коллеги из МУРа — Ковалёв и Тимофеева — подозревают, что к преступлениям могут быть причастны организатор розыгрыша Белоусов и телеведущий Шорохов. Расследование сталкивается с давлением сверху: чиновники не хотят шумихи вокруг лотереи, приносящей бюджету немалые доходы. Следствие неожиданно приводит сыщиков в НИИ математики и кибернетики, где команда молодых специалистов занимается разработкой схем оптимизации доходов от гослотереи.
