Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Мосгаз. Розыгрыш"?

Сколько серий в сериале "Мосгаз. Розыгрыш"?

Олег Скрынько 19 мая 2025 Дата обновления: 19 мая 2025
Наш ответ:

«Мосгаз. Розыгрыш» вышел на экраны весной 2025 года и состоит из восьми эпизодов.

Рассказываем, о чем шла речь в продолжении популярного детектива. Отставной майор Черкасов подключается к расследованию убийств победителей лотереи, получивших крупные выигрыши. Его бывшие коллеги из МУРа — Ковалёв и Тимофеева — подозревают, что к преступлениям могут быть причастны организатор розыгрыша Белоусов и телеведущий Шорохов. Расследование сталкивается с давлением сверху: чиновники не хотят шумихи вокруг лотереи, приносящей бюджету немалые доходы. Следствие неожиданно приводит сыщиков в НИИ математики и кибернетики, где команда молодых специалистов занимается разработкой схем оптимизации доходов от гослотереи.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Мосгаз. Дело № 11. Розыгрыш
Мосгаз. Дело № 11. Розыгрыш детектив
2025, Россия
0.0
