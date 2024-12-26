Сколько серий в сериале "Морские дьяволы. Вектор атаки"?

«Морские дьяволы: Вектор атаки» - продолжение популярной отечественной саги, покорившей миллионы россиян. Новый сезон шоу будет включать в себя 24 эпизода, которые транслируются в эфире телеканала НТВ.
Элитный спецназ вновь оказывается в центре захватывающих событий, готовый противостоять любым трудностям. На этот раз героям приходится столкнуться с врагами из далёкого прошлого, часть которых жаждет лично отомстить командирам отважной команды — Багире и Бате. За интригами стоит коварная Ирма Свенсон, мечтающая уничтожить Морских дьяволов и Контртеррористический центр. Чтобы справиться с новой угрозой, Бате, Багире и Пирогову предстоит использовать опыт прошлых лет, избежать старых ошибок и сделать всё возможное для защиты будущего.
