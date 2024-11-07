Сколько серий в сериале «Молот ведьм»?

Меню
«Молот ведьм» — российский фэнтезийный сериал, релиз которого состоялся в онлайн-кинотеатрах Okko и START 2 ноября 2024 года. На данный момент для просмотра доступны первые два эпизода. Всего в сезоне будет восемь серий. Две заключительные выйдут 23 ноября.

Действие разворачивается в провинциальном городке Калязин. Это милое место с виду ничем не отличается от себе подобных, но все же обладает одной особенностью. Дело в том, что здесь находится секретный институт, работники которого изучают магию. Отправной точкой сюжета становится побег из лаборатории могущественной чародейки, которая известна как Хозяйка стихий. Движимая местью, она изолирует Калязин от окружающего мира и превращает местных жителей в леших и русалок. Конечная цель злодейки — избавиться от людей и населить мир сказочными созданиями. Вызов Хозяйке стихий бросают Алексей Попов, кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Грядет эпичная битва.

