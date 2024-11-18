Сколько серий в сериале "Мое прекрасное алиби"?

Наш ответ:

«Мое прекрасное алиби» — новая российская премьера на канале ТВЦ, которая сразу привлекла внимание зрителей. Первый сезон состоит из двух эпизодов по 45 минут каждый. Несмотря на скромный хронометраж, авторы проекта успели рассказать увлекательную историю, насыщенную событиями.



Главный герой, Никита Подгорный, успешный молодой предприниматель, чья жизнь рушится в одно мгновение: его бизнес-партнер погибает, а Никита становится главным подозреваемым. Все улики указывают на него, и единственный шанс доказать свою невиновность — найти девушку по имени Оля, которая может помочь. Проблема в том, что Никита ничего о ней не знает. Вдобавок к полицейской погоне, которой он едва избежал, Никита становится целью преступников, жаждущих опередить его в поисках.