Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Мое прекрасное алиби"?

Сколько серий в сериале "Мое прекрасное алиби"?

Олег Скрынько 18 ноября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Мое прекрасное алиби» — новая российская премьера на канале ТВЦ, которая сразу привлекла внимание зрителей. Первый сезон состоит из двух эпизодов по 45 минут каждый. Несмотря на скромный хронометраж, авторы проекта успели рассказать увлекательную историю, насыщенную событиями.

Главный герой, Никита Подгорный, успешный молодой предприниматель, чья жизнь рушится в одно мгновение: его бизнес-партнер погибает, а Никита становится главным подозреваемым. Все улики указывают на него, и единственный шанс доказать свою невиновность — найти девушку по имени Оля, которая может помочь. Проблема в том, что Никита ничего о ней не знает. Вдобавок к полицейской погоне, которой он едва избежал, Никита становится целью преступников, жаждущих опередить его в поисках.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Мое прекрасное алиби
Мое прекрасное алиби детектив
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше