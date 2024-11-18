Меню
Сколько серий в сериале "Модный дом"?

Олег Скрынько 18 ноября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"Модный дом" стал одной из самых заметных премьер Apple TV+ в 2024 году. Первый сезон, состоящий из 10 эпизодов, завершился, оставив зрителей под впечатлением от интригующего сюжета и изысканной визуальной подачи. Производством занимались французские кинематографисты, снимавшие на родине, тогда как в касте задействованы европейские суперзвезды.

Сюжет сериала погружает в закулисье знаменитого французского модного дома, где мир высокой моды переплетается с драматическими семейными конфликтами. Оказавшись в эпицентре громкого скандала, владельцам приходится либо пересмотреть свои ценности, либо уступить место безжалостным конкурентам. Сериал хвалят за точное отображение реалий, царящих внутри модной индустрии. Зрители смогут узнать о том, что стоит за крупными брендами и пышными показами.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Модный дом
Модный дом драма
2024, Франция
0.0
