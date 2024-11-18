Сколько серий в сериале "Многогранники"?

Стриминг Start приготовил зрителям одну из самых обсуждаемых премьер осени — драматический сериал "Многогранники". Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов, завершится 28 ноября 2024 года, обещая неожиданные повороты и яркие эмоции. "Многогранники" обещает стать эмоциональной драмой о любви, дружбе и сложностях выбора, когда сталкиваются разные миры.
В центре сюжета — Маша, девушка из обычной семьи, которая учится в престижном столичном вузе. Несмотря на то, что она явно выбивается из окружения "золотой молодежи", её связывает крепкая дружба с Димкой — типичным представителем этого круга. Однако их жизнь меняется с появлением нового студента — харизматичного англичанина Романа. Его приезд становится испытанием для дружбы Маши и Димки, одновременно запуская серию событий, которые изменят судьбы всех героев.
