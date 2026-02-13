Оповещения от Киноафиши
Сколько серий в сериале "Мисс Хон под прикрытием"?

Сколько серий в сериале "Мисс Хон под прикрытием"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 13 февраля 2026 Дата обновления ответа: 13 февраля 2026

«Мисс Хон под прикрытием» — популярный корейский сериал, первый сезон которого вышел в 2026 году.

Точное количество серий

В сериале «Мисс Хон под прикрытием» 16 серий. Публикуем подробный график их выхода:

  • Серия 1 — 17 января 2026
  • Серия 2 — 18 января 2026
  • Серия 3 — 24 января 2026
  • Серия 4 — 25 января 2026
  • Серия 5 — 31 января 2026
  • Серия 6 — 1 февраля 2026
  • Серия 7 — 7 февраля 2026
  • Серия 8 — 8 февраля 2026
  • Серия 9 — 14 февраля 2026
  • Серия 10 — 15 февраля 2026
  • Серия 11 — 21 февраля 2026
  • Серия 12 — 22 февраля 2026
  • Серия 13 — 28 февраля 2026
  • Серия 14 — 1 марта 2026
  • Серия 15 — 7 марта 2026
  • Серия 16 — 8 марта 2026

О чем сериал:

В центре сюжета — Хон Гым Бо, прагматичная женщина за тридцать, которая работает финансовым регулятором и буквально живёт своей карьерой. Всё меняется, когда в одной из крупных брокерских контор обнаруживаются подозрительные финансовые махинации. Чтобы докопаться до истины, Гым Бо получает необычное задание: внедриться в компанию под видом двадцатилетней выпускницы школы. Так героиня попадает в совершенно чуждую для себя реальность, где сталкивается с офисными интригами, допотопной техникой и забавными ситуациями, рождёнными столкновением двух разных миров и поколений.

Мисс Хон под прикрытием
Мисс Хон под прикрытием драма, комедия, криминал
2026, Южная Корея
0.0
