Сколько серий в сериале "Мисс Хон под прикрытием"?

«Мисс Хон под прикрытием» — популярный корейский сериал, первый сезон которого вышел в 2026 году.
В сериале «Мисс Хон под прикрытием» 16 серий. Публикуем подробный график их выхода:
В центре сюжета — Хон Гым Бо, прагматичная женщина за тридцать, которая работает финансовым регулятором и буквально живёт своей карьерой. Всё меняется, когда в одной из крупных брокерских контор обнаруживаются подозрительные финансовые махинации. Чтобы докопаться до истины, Гым Бо получает необычное задание: внедриться в компанию под видом двадцатилетней выпускницы школы. Так героиня попадает в совершенно чуждую для себя реальность, где сталкивается с офисными интригами, допотопной техникой и забавными ситуациями, рождёнными столкновением двух разных миров и поколений.
