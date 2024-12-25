Сколько серий в сериале «Мирный атом»?

«Мирный атом» — российский детективный триллер, вышедший 16 декабря 2024 года. Мини-сериал доступен для просмотра в онлайн-кинотеатрах Okko, Wink и «Кинопоиск». Сезон состоит из четырех эпизодов. Продолжительность каждого — 45 минут.
В центре сюжета молодой ученый Кирилл, который вместе со своим товарищем Олегом завершает строительство реактора «Брест». Этот объект разрабатывался в рамках проекта «Прорыв». Изобретение базируется на революционных открытиях в области ядерной энергетики. Узнав об этой небывалой технологии, западные страны пытаются через шпионов добыть связанную с проектом документацию и помешать его реализации.
