Сколько серий в сериале «Мирный атом»?

Олег Скрынько 25 декабря 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Мирный атом» — российский детективный триллер, вышедший 16 декабря 2024 года. Мини-сериал доступен для просмотра в онлайн-кинотеатрах Okko, Wink и «Кинопоиск». Сезон состоит из четырех эпизодов. Продолжительность каждого — 45 минут.

В центре сюжета молодой ученый Кирилл, который вместе со своим товарищем Олегом завершает строительство реактора «Брест». Этот объект разрабатывался в рамках проекта «Прорыв». Изобретение базируется на революционных открытиях в области ядерной энергетики. Узнав об этой небывалой технологии, западные страны пытаются через шпионов добыть связанную с проектом документацию и помешать его реализации.

 

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Мирный атом
Мирный атом детектив
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
