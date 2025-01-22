Сколько серий в сериале «Минута тишины»?

«Минута тишины» — российский сериал, в котором сочетаются триллер, детектив и драма. Премьера первых двух эпизодов состоялась 20 января 2025 года. Заключительная серия станет доступна 30 января. Всего сезон включает десять эпизодов. Шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатре Okko и на сервисе Кино1ТВ. По сюжету бизнесмен Валерий Королев едет в Наристан (Ближний Восток). Там случается землетрясение. Получив травму, Королев теряет память, хотя со временем какие-то воспоминания возвращаются. Не зная, что он является одним из самых богатых людей России, главный герой вместе с психологом МЧС Марией Стрельцовой вынужден скрываться от спецслужб. Он также пытается выяснить, зачем поехал в Наристан.
