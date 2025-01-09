Сколько серий в сериале "Министерство всего хорошего"?

Наш ответ:

«Министерство всего хорошего» - новый фэнтезийный сериал, вышедший на Okko в самом начале 2025 года. Всего в рамках амбициозного проекта, в котором снялись многие российские звезды, вышло 8 эпизодов.



События разворачиваются в мире, где за все хорошее и плохое отвечают тайные мистические организации. Когда вы просите Вселенную о чем-то, задумывались, почему одни желания сбываются, а другие нет? Всё дело в двух тайных министерствах. В Министерстве Всего Хорошего трудятся добрые и отзывчивые сотрудники, которые стараются исполнить светлые мечты людей. А в Министерстве Всего Плохого работают циничные профессионалы, воплощающие худшие намерения. Баланс между ними сохранялся веками, пока случайная просьба одной девушки не привела к событиям, которые поставили под угрозу судьбу человечества.