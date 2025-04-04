Сколько серий в сериале «Между нами химия»?

Меню
Олег Скрынько 4 апреля 2025 Дата обновления: 4 апреля 2025
Наш ответ:

«Между нами химия» — российский комедийно-драматический сериал, стартовавший на стрим-сервисе Wink 6 марта 2025 года. Сезон состоит из восьми эпизодов продолжительностью по 30 минут каждый. Финальная серия выходит 17 апреля.

В центре сюжета — девушка Таня, которая в одиночку растит двоих детей и работает по ночам таксисткой, чтобы заработать хоть какие-то деньги. Однажды у Тани обнаруживается страшная болезнь. Героиня приходит в ужас, поскольку боится за будущее своих детей, если ее не станет. Положиться на родственников Таня не может, поэтому она решает в кратчайшие сроки найти подходящего мужчину и выйти замуж, чтобы этот человек позаботился о детях. Свой план Таня раскрывает только врачу. В дальнейшем у Тани появляется не один, а зразу несколько поклонников.

