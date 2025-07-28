Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Между нами глубокое море"?

Сколько серий в сериале "Между нами глубокое море"?

Олег Скрынько 28 июля 2025 Дата обновления: 28 июля 2025
Наш ответ:

«Между нами глубокое море» - российский сериал, состоящий из восьми эпизодов.

Напоминаем вам сюжет. Московский детский психотерапевт Андрей Баталов вместе с женой Верой приезжает в Турцию отметить годовщину свадьбы. Там они знакомятся с местным рыбаком, хозяином небольшого отеля, и его русской женой Светланой. Их сын Эмиль много лет не говорит, и Светлана уверена, что только Андрей сможет ему помочь. Баталов соглашается, но Вера, не желающая делить мужа ни с кем, даже ради помощи ребёнку, вмешивается в его решение. Неожиданный шторм нарушает привычный уклад жизни и приводит к трагическим последствиям. Одержимая надеждой, Светлана идёт на крайние меры — она заманивает Андрея в отель и скрывает его от окружающих.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Между нами глубокое море
Между нами глубокое море драма, мелодрама
2023, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше