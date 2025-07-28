Сколько серий в сериале "Между нами глубокое море"?

Наш ответ:

«Между нами глубокое море» - российский сериал, состоящий из восьми эпизодов.



Напоминаем вам сюжет. Московский детский психотерапевт Андрей Баталов вместе с женой Верой приезжает в Турцию отметить годовщину свадьбы. Там они знакомятся с местным рыбаком, хозяином небольшого отеля, и его русской женой Светланой. Их сын Эмиль много лет не говорит, и Светлана уверена, что только Андрей сможет ему помочь. Баталов соглашается, но Вера, не желающая делить мужа ни с кем, даже ради помощи ребёнку, вмешивается в его решение. Неожиданный шторм нарушает привычный уклад жизни и приводит к трагическим последствиям. Одержимая надеждой, Светлана идёт на крайние меры — она заманивает Андрея в отель и скрывает его от окружающих.