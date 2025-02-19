Сколько серий в сериале "Метод уборщицы"?

Наш ответ:

«Метод уборщицы» - детективный сериал ТВЦ, который продолжает выпускаться. На данный момент были выпущены четыре сезона, каждый из которых содержит по четыре эпизода. Таким образом, в общей сложности шоу включает в себя шестнадцать серий.



Из-за сложных жизненных обстоятельств успешная московская психотерапевт и профайлер Александра Мещерякова вынуждена вернуться в родной Калинов. Однако работать по профессии она не может и устраивается уборщицей в следственный комитет. Зная человеческую психологию досконально, Александра не может оставаться в стороне, когда слышит обсуждения следователей. Благодаря опыту и непростому характеру она начинает помогать в расследованиях. Но вскоре её ждёт не только погружение в мир преступных тайн, но и встреча с настоящей любовью.