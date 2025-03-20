Меню
Сколько серий в сериале "Мастер и Маргарита"?

Сколько серий в сериале "Мастер и Маргарита"?

Олег Скрынько 20 марта 2025 Дата обновления: 20 марта 2025
Наш ответ:

«Мастер и Маргарита» - масштабная экранизация одноименного романа Михаила Булгакова, вышедшая на телеэкраны в 2005 году. В общей сложности сериал состоит из десяти эпизодов, полностью охватывающих события литературного первоисточника.

В Москве 1930-х годов появляется загадочный Воланд со свитой, сея хаос среди жителей. Одновременно писатель Мастер, создавший роман о Понтии Пилате, оказывается в психиатрической больнице. Его возлюбленная Маргарита, отчаявшись, заключает сделку с дьяволом, чтобы спасти Мастера. Воланд устраивает бал сатаны, где Маргарита становится королевой. Судьбы героев переплетаются, раскрывая темы власти, любви и морали. В финале Мастер и Маргарита обретают покой, а Воланд исчезает, оставляя город в тревожном удивлении.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Мастер и Маргарита
Мастер и Маргарита драма, детектив, мелодрама, триллер
2005, Россия
0.0
