Сколько серий в сериале "Маша и Медведь"?

Наш ответ:

«Маша и Медведь» - один из самых популярных детских мультсериалов всех времен, который смотрят и в России, и за ее пределами. По состоянию на июль 2025 года мультсериал «Маша и Медведь» состоит из семи сезонов и включает 169 серий.



Напомним вам содержание сериала, покорившего детей всего мира. Маша — непоседливая и любопытная девочка, живущая рядом с лесом. Однажды она встречает Медведя — добродушного, но ворчливого хозяина лесной избушки. С этого момента их жизнь меняется: Маша постоянно устраивает веселые, но хаотичные приключения, а Медведь пытается поддерживать порядок и уберечь её от неприятностей. Несмотря на его строгий вид, он становится для девочки настоящим другом и заботливым наставником. Каждый новый день приносит забавные ситуации, где дружба, смекалка и юмор помогают героям справляться с любыми трудностями.