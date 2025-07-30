Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Маша и Медведь"?

Сколько серий в сериале "Маша и Медведь"?

Олег Скрынько 30 июля 2025 Дата обновления: 30 июля 2025
Наш ответ:

«Маша и Медведь» - один из самых популярных детских мультсериалов всех времен, который смотрят и в России, и за ее пределами. По состоянию на июль 2025 года мультсериал «Маша и Медведь» состоит из семи сезонов и включает 169 серий.

Напомним вам содержание сериала, покорившего детей всего мира. Маша — непоседливая и любопытная девочка, живущая рядом с лесом. Однажды она встречает Медведя — добродушного, но ворчливого хозяина лесной избушки. С этого момента их жизнь меняется: Маша постоянно устраивает веселые, но хаотичные приключения, а Медведь пытается поддерживать порядок и уберечь её от неприятностей. Несмотря на его строгий вид, он становится для девочки настоящим другом и заботливым наставником. Каждый новый день приносит забавные ситуации, где дружба, смекалка и юмор помогают героям справляться с любыми трудностями.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Маша и медведь
Маша и медведь комедия, детский
2009, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
Фильм, который Тарантино боготворит, получит сиквел — и дата релиза уже известна: в каст взяли звезду «Аноры»
«Элементарно, Ватсон!»: эту фразу Шерлока слышали многие, а откуда она взялась? Удивитесь, но Дойл такого никогда не писал
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше