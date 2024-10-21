Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале «Маргоша»?

Сколько серий в сериале «Маргоша»?

Олег Скрынько 21 октября 2024 Дата обновления: 21 октября 2024
Наш ответ:

«Маргоша» — российский мелодраматический сериал с элементами комедии и мистики, выходивший с 2009-го по 2011 год. Проект является отечественной адаптацией аргентинского шоу «Лалола». Российская версия состоит из трех сезонов, а общее число эпизодов — 240. Хронометраж каждой серии — около 47 минут.

Главным действующим лицом выступает руководитель преуспевающего глянцевого журнала в лице Игоря (Гоши) Реброва. Он пользуется популярностью у женщин, но предпочитает не влюбляться и не вступать в серьезные отношения. Из-за этого он с легкостью бросает девушек. Очередной жертвой Гоши становится Карина. После проведенной с Гошей ночи она, будучи отвергнутой, решает его проучить. С помощью колдуньи Карина насылает на Гошу проклятие, в результате которого он однажды просыпается в теле женщины. Пытаясь жить дальше, Гоша, став Марго, устраивается на работу в свой же журнал.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать)
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы
Фильм, который Тарантино боготворит, получит сиквел — и дата релиза уже известна: в каст взяли звезду «Аноры»
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
«Элементарно, Ватсон!»: эту фразу Шерлока слышали многие, а откуда она взялась? Удивитесь, но Дойл такого никогда не писал
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше