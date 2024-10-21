Сколько серий в сериале «Маргоша»?

Наш ответ:

«Маргоша» — российский мелодраматический сериал с элементами комедии и мистики, выходивший с 2009-го по 2011 год. Проект является отечественной адаптацией аргентинского шоу «Лалола». Российская версия состоит из трех сезонов, а общее число эпизодов — 240. Хронометраж каждой серии — около 47 минут.



Главным действующим лицом выступает руководитель преуспевающего глянцевого журнала в лице Игоря (Гоши) Реброва. Он пользуется популярностью у женщин, но предпочитает не влюбляться и не вступать в серьезные отношения. Из-за этого он с легкостью бросает девушек. Очередной жертвой Гоши становится Карина. После проведенной с Гошей ночи она, будучи отвергнутой, решает его проучить. С помощью колдуньи Карина насылает на Гошу проклятие, в результате которого он однажды просыпается в теле женщины. Пытаясь жить дальше, Гоша, став Марго, устраивается на работу в свой же журнал.