Сколько серий в сериале «Маня и Груня»?

«Маня и Груня» — российский сериал, в котором сочетаются детектив и мелодрама. Премьера состоялась 3 апреля в онлайн-кинотеатре «Смотрим». 12 мая сериал стартовал на телеканале «Россия 1». Сезон состоит из шестнадцати эпизодов. Продолжительность каждого — 52 минуты. Уже идет работа над вторым сезоном, в котором тоже будет 16 серий.
Главной героиней выступает майор Следственного комитета Марина Пичугина, которая возвращается из Москвы в родной городок Савельевск. Там Маня рассчитывает отыскать своего отца, которого считала погибшим. Маня завоевывает уважение новых сослуживцев. Также она обретает напарницу в лице темпераментной и умной овчарки по имени Груня. Вместе они занимаются расследованием преступлений.
