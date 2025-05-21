Меню
Сколько серий в сериале «Маня и Груня»?

Олег Скрынько 21 мая 2025 Дата обновления: 21 мая 2025
Наш ответ:

«Маня и Груня» — российский сериал, в котором сочетаются детектив и мелодрама. Премьера состоялась 3 апреля в онлайн-кинотеатре «Смотрим». 12 мая сериал стартовал на телеканале «Россия 1». Сезон состоит из шестнадцати эпизодов. Продолжительность каждого — 52 минуты. Уже идет работа над вторым сезоном, в котором тоже будет 16 серий.

Главной героиней выступает майор Следственного комитета Марина Пичугина, которая возвращается из Москвы в родной городок Савельевск. Там Маня рассчитывает отыскать своего отца, которого считала погибшим. Маня завоевывает уважение новых сослуживцев. Также она обретает напарницу в лице темпераментной и умной овчарки по имени Груня. Вместе они занимаются расследованием преступлений.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Маня и Груня
Маня и Груня детектив, мелодрама
2025, Россия
0.0
