Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Мамонты"?

Сколько серий в сериале "Мамонты"?

Олег Скрынько 23 декабря 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Мамонты» - новая уморительная комедия, которая выходит на стриминге Okko. В первом сезоне запланировано 12 эпизодов. Пока что неизвестно, станут ли продюсеры продлевать новинку на второй сезон.

Николай Николаевич, наивный пенсионер, продаёт квартиру и переезжает к дочери в Новую Москву. Всё временно, пока не найдётся новое жильё. Но мечты рушатся, когда интернет-мошенник похищает все его деньги. Шансы вернуть украденное через полицию – нулевые. Но Николай Николаевич не сдаётся. Он вступает на путь возмездия, взяв в напарники 15-летнюю внучку, которая, казалось бы, мечтала, чтобы дед съехал как можно быстрее. Вместе они окунаются в опасный и высокотехнологичный мир киберпреступников, чтобы восстановить справедливость.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Мамонты
Мамонты комедия
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
«Элементарно, Ватсон!»: эту фразу Шерлока слышали многие, а откуда она взялась? Удивитесь, но Дойл такого никогда не писал
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
«Леденящий душу шедевр»: новый мини-сериал от Netflix заставляет забыть о времени — неудивительно, ведь у него 100% на RT
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше