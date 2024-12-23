Сколько серий в сериале "Мамонты"?

Наш ответ:

«Мамонты» - новая уморительная комедия, которая выходит на стриминге Okko. В первом сезоне запланировано 12 эпизодов. Пока что неизвестно, станут ли продюсеры продлевать новинку на второй сезон.



Николай Николаевич, наивный пенсионер, продаёт квартиру и переезжает к дочери в Новую Москву. Всё временно, пока не найдётся новое жильё. Но мечты рушатся, когда интернет-мошенник похищает все его деньги. Шансы вернуть украденное через полицию – нулевые. Но Николай Николаевич не сдаётся. Он вступает на путь возмездия, взяв в напарники 15-летнюю внучку, которая, казалось бы, мечтала, чтобы дед съехал как можно быстрее. Вместе они окунаются в опасный и высокотехнологичный мир киберпреступников, чтобы восстановить справедливость.