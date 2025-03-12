Меню
Сколько серий в сериале "Мама, мы - ЦСКА"?

Сколько серий в сериале "Мама, мы - ЦСКА"?

Олег Скрынько 12 марта 2025 Дата обновления: 12 марта 2025
Наш ответ:

«Мама, мы - ЦСКА» - мини-сериал, включающий в себя 5 эпизодов. Премьера шоу состоялась в 2025 году.

Документальный сериал о жизни и закулисье одного из самых знаковых футбольных клубов России. Фильм посвящен не только ПФК ЦСКА, но и его преданным болельщикам, для которых команда — неотъемлемая часть жизни. Вдохновившись песней «Мама, мы — ЦСКА!» Басты, авторы проекта предлагают уникальный взгляд на клуб: от решений тренерского штаба и трансферных переговоров до эмоциональных моментов в раздевалке и кадров из реанимации после тяжелой травмы Владислава Торопа. Сериал раскрывает характеры игроков, тренеров и сотрудников, а также показывает, как преданность фанатов объединяет людей по всему миру.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Мама, мы – ЦСКА!
Мама, мы – ЦСКА! спорт, документальный
2025, Россия
0.0
