Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проклятие Золушки: Кровь на туфельке» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Любовь и слезы"?

Сколько серий в сериале "Любовь и слезы"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 29 сентября 2025 Дата обновления ответа: 29 сентября 2025

«Любовь и слезы» — турецкий мелодраматический сериал, стартовавший в сентябре 2025 года.

Синопсис гласит:

Мейра, наследница богатейшего турецкого клана, скрывает своё происхождение, чтобы построить карьеру самостоятельно. На работе в торговом центре она встречает юриста Селима, и их бурный роман быстро приводит к браку. Спустя пять лет, когда чувства угасли и Селим готов подать на развод, у Мейры обнаруживают смертельную болезнь, что переворачивает жизнь всех вокруг.

Сколько серий в сериале «Любовь и слезы»

На сегодняшний день в рамках первого сезона сериала «Любовь и слезы» известно о выходе четырех эпизодов. Вот список всех серий с датами релиза:

  • Серия 1 — 19 сентября 2025 года
  • Серия 2 — 26 сентября 2025 года
  • Серия 3 — 3 октября 2025 года
  • Серия 4 — 10 октября 2025 года

Однако количество эпизодов в сериале «Любовь и слезы» может увеличится. Следите за информацией на портале «Киноафиша», чтобы быть в курсе всех последних новостей.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Любовь и слезы
Любовь и слезы драма, мелодрама
2025, Турция
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как смотреть все фильмы «Вавилон 5» в хронологическом порядке? 1 комментарий
Когда выйдет 3 сезон сериала «Граница миров»? 1 комментарий
Будет ли второй сезон сериала «Большой человек»? 2 комментария
Гаишник остановил и требует выйти из машины: есть лишь 1 способ правильно отказать, чтоб не нарваться на штраф (или тюрьму)
«Откройте, проверим газ!»: не пустите — штраф до 10 тысяч, пустите — рискуете нарваться на мошенников. Как же быть?
Теперь всегда включаю эту настройку перед поездкой — навигатор больше не «прыгает», даже если вокруг глушилки
Красивый, мускулистый, да еще и шотландец: нового Джеймса Бонда нашли в «Игре престолов» — и это даже не Джон Сноу
Колокольников терпеть не может новые сериалы, но эту драму НВО назвал шедевром: тоже удивились, но речь не о «Престолах»
Гарри Поттер с синдромом Туретта: Меньшиков одним из первых посмотрел «Гамлета» с Борисовым – округлил глаза и перешел на мат
Племянник Майкла Джексона внезапно «урыл» половину Голливуда: «Майкл» уже собрал более 700 млн долларов и пытается обогнать «Богемскую рапсодию»
Зрители ждали от нового сериала НТВ рейтинг 8/10, а после первых серий дали 4: «Кукушонок» - провал 2026 года
Картинки «со звуком»: угадаете, откуда эти заставки, — и звание главного сериаломана у вас в кармане (тест)
Когда внутри грустно и пусто, включаю только эти фильмы: помогают лучше психолога, а платить 5000 за сеанс не нужно — №5 мой фаворит
Зрители выходят из кинотеатров молча: «Коммерсант» с Петровым второй уикенд подряд рвёт российский прокат — «наверное, это его лучшая роль»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше