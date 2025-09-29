«Любовь и слезы» — турецкий мелодраматический сериал, стартовавший в сентябре 2025 года.



Мейра, наследница богатейшего турецкого клана, скрывает своё происхождение, чтобы построить карьеру самостоятельно. На работе в торговом центре она встречает юриста Селима, и их бурный роман быстро приводит к браку. Спустя пять лет, когда чувства угасли и Селим готов подать на развод, у Мейры обнаруживают смертельную болезнь, что переворачивает жизнь всех вокруг.

Сколько серий в сериале «Любовь и слезы»

На сегодняшний день в рамках первого сезона сериала «Любовь и слезы» известно о выходе четырех эпизодов. Вот список всех серий с датами релиза:

Серия 1 — 19 сентября 2025 года

Серия 2 — 26 сентября 2025 года

Серия 3 — 3 октября 2025 года

Серия 4 — 10 октября 2025 года

Однако количество эпизодов в сериале «Любовь и слезы» может увеличится.