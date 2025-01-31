Сколько серий в сериале «Лучше не бывает»?

Наш ответ:

«Лучше не бывает» — российский комедийно-мелодраматический сериал, который вышел в 2015 году. Шоу состоит из одного сезона, который включает двенадцать эпизодов. Продолжительность каждого — в районе 50 минут. В настоящее время сериал доступен для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Иви», Wink, «Смотрешка» и «24ТВ». В центре сюжета — девушка Виктория Чернова. Кажется, что у нее идеальная жизнь: хороший муж, ребенок, богатый дом, преуспевающие подруги. Эта как будто сказочная реальность рушится, когда супруг сообщает Вике, что у него появилась другая женщина. После этого главная героиня вынуждена начать новую жизнь, оставшись без денег, но с ребенком. Она поселяется у няни своего сына и, чтобы прокормиться, устраивается на работу в супермаркет.