Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Лучшая сестра"?

Сколько серий в сериале "Лучшая сестра"?

Олег Скрынько 10 июня 2025 Дата обновления: 10 июня 2025
Наш ответ:

«Лучшая сестра» - американский сериал, вышедший в 2025 году. В общей сложности были выпущены восемь эпизодов шоу, доступные для просмотра на стриминге Prime Video.

Также напоминаем вам сюжет. Хлоя живёт благополучной жизнью с мужем Адамом, успешным адвокатом, и сыном-подростком Итаном. Её сестра Никки, напротив, едва сводит концы с концами и борется с зависимостью. Но когда Адама жестоко убивают, главный подозреваемый потрясает всю семью, обнажая давно скрытые тайны. После убийства Адама Хлоя пытается сохранить остатки стабильности, но расследование вскрывает шокирующие факты. Никки, чья жизнь и так полна трудностей, оказывается втянута в этот хаос. Семья вынуждена пересмотреть прошлое, чтобы понять, кто же на самом деле стоит за преступлением. Сериал привлек внимание зрителей интригующим сюжетом, который преподнес немало сюрпризов, а также блистательной актерской игрой крупных звезд.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Лучшая сестра
Лучшая сестра триллер
2025, США
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат
«Леденящий душу шедевр»: новый мини-сериал от Netflix заставляет забыть о времени — неудивительно, ведь у него 100% на RT
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
Фильм, который Тарантино боготворит, получит сиквел — и дата релиза уже известна: в каст взяли звезду «Аноры»
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
«Элементарно, Ватсон!»: эту фразу Шерлока слышали многие, а откуда она взялась? Удивитесь, но Дойл такого никогда не писал
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше