Сколько серий в сериале "Лучшая сестра"?

Наш ответ:

«Лучшая сестра» - американский сериал, вышедший в 2025 году. В общей сложности были выпущены восемь эпизодов шоу, доступные для просмотра на стриминге Prime Video.



Также напоминаем вам сюжет. Хлоя живёт благополучной жизнью с мужем Адамом, успешным адвокатом, и сыном-подростком Итаном. Её сестра Никки, напротив, едва сводит концы с концами и борется с зависимостью. Но когда Адама жестоко убивают, главный подозреваемый потрясает всю семью, обнажая давно скрытые тайны. После убийства Адама Хлоя пытается сохранить остатки стабильности, но расследование вскрывает шокирующие факты. Никки, чья жизнь и так полна трудностей, оказывается втянута в этот хаос. Семья вынуждена пересмотреть прошлое, чтобы понять, кто же на самом деле стоит за преступлением. Сериал привлек внимание зрителей интригующим сюжетом, который преподнес немало сюрпризов, а также блистательной актерской игрой крупных звезд.