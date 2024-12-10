Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Лихие"?

Сколько серий в сериале "Лихие"?

Олег Скрынько 10 декабря 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Лихие» - нашумевшая криминальная драма, первая часть которой завершилась на отечественных стримингах 5 декабря. В первый сезон вошли восемь эпизодов, тогда как на 2025 год запланирован выпуск еще восьми новых серий. В общей сложности авторы рассчитывают уложиться в шестнадцать серий.

События разворачиваются в Хабаровском крае, где орудует группировка «Общак», контролирующая власть во всем Дальнем Востоке. Однажды частью банды становится обычный егерь Лиховцев, который невольно втягивает в преступный мир своего старшего сына Женю. Вместе они строят карьеру киллеров, устраняя тех, кого им поручат криминальные боссы. Все это происходит на фоне российских девяностых, сопровождавшихся глубоким экономическим кризисом.
 

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Лихие
Лихие криминал, драма
2024, Россия
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать)
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
«Леденящий душу шедевр»: новый мини-сериал от Netflix заставляет забыть о времени — неудивительно, ведь у него 100% на RT
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
Фильм, который Тарантино боготворит, получит сиквел — и дата релиза уже известна: в каст взяли звезду «Аноры»
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше