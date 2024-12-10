Сколько серий в сериале "Лихие"?

«Лихие» - нашумевшая криминальная драма, первая часть которой завершилась на отечественных стримингах 5 декабря. В первый сезон вошли восемь эпизодов, тогда как на 2025 год запланирован выпуск еще восьми новых серий. В общей сложности авторы рассчитывают уложиться в шестнадцать серий.
События разворачиваются в Хабаровском крае, где орудует группировка «Общак», контролирующая власть во всем Дальнем Востоке. Однажды частью банды становится обычный егерь Лиховцев, который невольно втягивает в преступный мир своего старшего сына Женю. Вместе они строят карьеру киллеров, устраняя тех, кого им поручат криминальные боссы. Все это происходит на фоне российских девяностых, сопровождавшихся глубоким экономическим кризисом.
