Сколько серий в сериале «Лэндмен»?

«Лэндмен» — американский драматический сериал, стартовавший на стрим-сервисе Paramount+ 17 ноября 2024 года. Это новый проект знаменитого сценариста и шоураннера Тейлора Шеридана, который ранее создал такие популярные шоу, как «Йеллоустоун», «Король Талсы» и «Мэр Кингстауна». Первый сезон «Лэндмена» включает десять эпизодов. Второй сезон официально пока не анонсирован, но это, судя по всему, лишь формальность. Многие члены актерского состава уже заявили, что собираются сняться в продолжении. «Лэндмен» повествует о техасской нефтяной индустрии. В центре сюжета — менеджер нефтяных вышек Томми Норрис, который вынужден решать разные проблемы.
