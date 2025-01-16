Сколько серий в сериале «Ландыши. Такая нежная любовь»?

«Ландыши. Такая нежная любовь» — российский музыкальный мелодраматический сериал, стартовавший в онлайн-кинотеатре Wink 1 января 2025 года. Проект снискал большую популярность, так что зрители теперь с нетерпением ждут продолжения. Первый и пока единственный сезон включает восемь эпизодов. Продолжительность каждого составляет 50 минут. В центре сюжета — романтические отношения выросшей в роскоши Кати Орловой и обыкновенного парня Лехи. Судьба сводит их вместе в провинциальном городке. Молодые люди в тот же день женятся, но это лишь начало их насыщенной истории любви, полной разных преград.
