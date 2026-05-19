Сколько серий в сериале "Кузя: Путь к успеху"?

«Кузя: Путь к успеху» — спин-офф «Универа», одного из самых популярных ситкомов нулевых.
В сериале «Кузя: Путь к успеху» 15 серий. Публикуем подробный график их выхода:
Обычный студент Кузя неожиданно становится главой колхоза в родной деревне Агаповке. Благодаря своей простоте и нестандартным решениям он не только спасает хозяйство от развала, но и выводит его в лидеры. Однако за спиной героя плетёт интриги антагонист, мечтающий продать землю под платную трассу. Кузя, сам того не ведая, вступает в борьбу за родное село. На личном фронте тоже жарко: за его сердце соперничают соседка Верка и Даша — дочь врага. Эта искренняя и смешная история доказывает: верность корням и наивность порой сильнее любых хитрых планов.
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