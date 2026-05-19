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Сколько серий в сериале "Кузя: Путь к успеху"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 19 мая 2026 Дата обновления ответа: 19 мая 2026

«Кузя: Путь к успеху» — спин-офф «Универа», одного из самых популярных ситкомов нулевых.

Точное количество эпизодов

В сериале «Кузя: Путь к успеху» 15 серий. Публикуем подробный график их выхода:

  • Серия 1 — 4 мая 2026
  • Серия 2 — 4 мая 2026
  • Серия 3 — 5 мая 2026
  • Серия 4 — 5 мая 2026
  • Серия 5 — 6 мая 2026
  • Серия 6 — 6 мая 2026
  • Серия 7 — 7 мая 2026
  • Серия 8 — 7 мая 2026
  • Серия 9 — 12 мая 2026
  • Серия 10 — 13 мая 2026
  • Серия 11 — 14 мая 2026
  • Серия 12 — 18 мая 2026
  • Серия 13 — 19 мая 2026
  • Серия 14 — 20 мая 2026
  • Серия 15 — 21 мая 2026

О чем сериал:

Обычный студент Кузя неожиданно становится главой колхоза в родной деревне Агаповке. Благодаря своей простоте и нестандартным решениям он не только спасает хозяйство от развала, но и выводит его в лидеры. Однако за спиной героя плетёт интриги антагонист, мечтающий продать землю под платную трассу. Кузя, сам того не ведая, вступает в борьбу за родное село. На личном фронте тоже жарко: за его сердце соперничают соседка Верка и Даша — дочь врага. Эта искренняя и смешная история доказывает: верность корням и наивность порой сильнее любых хитрых планов.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Кузя. Путь к успеху
Кузя. Путь к успеху комедия, ситком
2026, Россия
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