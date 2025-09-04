Сколько серий в сериале «Курсанты»?

«Курсанты» — российская многосерийная военная драма, вышедшая в 2004 году. Релиз на DVD состоялся 17 февраля 2005 года.
Проект состоит из одного сезона, который насчитывает 12 эпизодов.
Действие разворачивается зимой 1942 года в артиллерийском училище в тылу. В этом учреждении новобранцев готовят к отправке на фронт. В центре сюжета — юные парни, которые обречены на то, чтобы стать «пушечным мясом», но они об этом еще не знают. Впрочем, что-то им подсказывает, что смерть где-то совсем рядом. Обучение занимает три месяца. Для многих из ребят эти три месяца оказываются всей жизнью.
