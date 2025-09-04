Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале «Курсанты»?

Сколько серий в сериале «Курсанты»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 4 сентября 2025 Дата обновления ответа: 4 сентября 2025

«Курсанты» — российская многосерийная военная драма, вышедшая в 2004 году. Релиз на DVD состоялся 17 февраля 2005 года.

Сколько серий включает сериал?

Проект состоит из одного сезона, который насчитывает 12 эпизодов.

О чем сериал

Действие разворачивается зимой 1942 года в артиллерийском училище в тылу. В этом учреждении новобранцев готовят к отправке на фронт. В центре сюжета — юные парни, которые обречены на то, чтобы стать «пушечным мясом», но они об этом еще не знают. Впрочем, что-то им подсказывает, что смерть где-то совсем рядом. Обучение занимает три месяца. Для многих из ребят эти три месяца оказываются всей жизнью.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Курсанты
Курсанты драма, военный
2005, Россия
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Не получается купить билет через приложение 1 комментарий
Когда выйдет 2 сезон сериала "Герои старшей школы"? 3 комментария
Когда выйдет второй сезон сериала «Киберкраш»? 81 комментарий
Вовсе не «Ирония судьбы»: почему советский фильм Быкова «Телеграмма» называют негласным символом Нового года
Фильмы Гайдая сделали Еремину звездой, но она бросила карьеру ради США: как сейчас живет самая красивая актриса СССР
До последних минут невозможно предугадать развязку: 3 детективных сериала с шокирующим концом
«Муха укусила»: тест на знание цитат Мягкова - угадайте по одной фразе (в этот раз без «Иронии»)
Похоронила мужа, а вскоре и сына: судьбе роковой блондинки из «Бриллиантовой руки» не позавидуешь – цена славы оказалась слишком высока
Прибыл Годжо Сатору, но его смели: 7 дней «Магическая битва» была в топе проката – а потом ей утерло нос аниме, собравшее в мире $168 млн
Покорила СССР в 15 лет: Настенька из «Морозко» исчезла на пике славы — ее судьба оказалась драматичнее сказки
Опять «триста тридцать пять»: всю «глубину глубин» этой шутки из фильма ДМБ понимают лишь знатоки российских законов – вы из таких?
Султан Сулейман никогда не любил Хюррем по настоящему: одна сцена в «Великолепном веке» подтверждает это раз и навсегда
Худших «Трех мушкетеров» сняли в России, лучших – далеко не в СССР: в топ-10 экранизаций Дюма есть даже дорама, но нет Боярского
«Я понял, что я мазохист»: говорили зрители в ожидании 3-х детективов с оценкой 7.9+ – но вам повезло, уже можете посмотреть залпом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше