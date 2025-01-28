Меню
Сколько серий в сериале "Купцы и дети"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 28 января 2025 Дата обновления ответа: 6 февраля 2025

«Купцы и дети» - новый сериал, который выходит на телеканале ТНТ с 20 января 2025 года. С тех пор в эфир вышли 12 эпизодов первого сезона. На данный момент неизвестно, планируется ли у новой российской комедии продолжение.

Москва, 1910 год. В дом консервативного купца Фёдора Намолина возвращается из Санкт-Петербурга его сын Костик с женой Лизой и еще одним неожиданным гостем. К ужасу отца, за время учебы сын превратился в социалиста, анархиста и стал полностью отвергать отцовские взгляды. Костик уверен, что грядут большие перемены в России, и открыто спорит с отцом. Но Фёдору, привыкшему к патриархальным устоям, это не по душе. Он обвиняет в случившемся новых друзей сына и решает любой ценой вернуть Костика к своим правилам жизни.

Купцы и дети
Купцы и дети комедия
2025, Россия
5.0
