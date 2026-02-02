Сколько серий в сериале "Кровь за кровь"?

«Кровь за кровь» — телесериал, вышедший на телеканале НТВ.
В сериале «Кровь за кровь» четыре серии, которые вышли 25 января 2026 года. На этом первый сезон завершился. Будет ли у него продолжение, пока что неизвестно.
1996 год, Москва. Жизнь отставного генерала КГБ Андрея Градова, казалось, наладилась: семья, двое малышей, прибыльный бизнес. Но его юбилей оборачивается кровавой трагедией. Его сын Платон, ветеран спецподразделения, приезжает на праздник и обнаруживает отца убитым, а гостей — расстрелянными. Единственные свидетели — его маленькие братья, Ваня и Коля, которых Платон буквально вырывает из системы и укрывает. Но дети — не просто свидетели, за ними идет настоящая охота. Используя все свои связи и опыт, Платон вступает в смертельную игру, чтобы выяснить, кто стоит за резнёй, и навсегда защитить то, что осталось от его семьи.
Авторизация по e-mail