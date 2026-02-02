Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Грязные деньги» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Кровь за кровь"?

Сколько серий в сериале "Кровь за кровь"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 2 февраля 2026 Дата обновления ответа: 3 февраля 2026

«Кровь за кровь» — телесериал, вышедший на телеканале НТВ.

Количество серий в «Кровь за кровь»

В сериале «Кровь за кровь» четыре серии, которые вышли 25 января 2026 года. На этом первый сезон завершился. Будет ли у него продолжение, пока что неизвестно.

О чем сериал:

1996 год, Москва. Жизнь отставного генерала КГБ Андрея Градова, казалось, наладилась: семья, двое малышей, прибыльный бизнес. Но его юбилей оборачивается кровавой трагедией. Его сын Платон, ветеран спецподразделения, приезжает на праздник и обнаруживает отца убитым, а гостей — расстрелянными. Единственные свидетели — его маленькие братья, Ваня и Коля, которых Платон буквально вырывает из системы и укрывает. Но дети — не просто свидетели, за ними идет настоящая охота. Используя все свои связи и опыт, Платон вступает в смертельную игру, чтобы выяснить, кто стоит за резнёй, и навсегда защитить то, что осталось от его семьи.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Кровь за кровь
Кровь за кровь боевик
2026, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как смотреть все фильмы «Вавилон 5» в хронологическом порядке? 1 комментарий
Когда выйдет 3 сезон сериала «Граница миров»? 1 комментарий
Будет ли второй сезон сериала «Большой человек»? 2 комментария
В эти часы клещи впиваются в кожу «по расписанию»: вот когда риск укуса становится максимальным — не в 14 и не в 21:00
«Идеальный вариант, визуально стройнит»: стилист назвала удачный фасон футболки для дам 50+ – будете выглядеть свежо и стильно
«Откройте, проверим газ!»: не пустите — штраф до 10 тысяч, пустите — рискуете нарваться на мошенников. Как же быть?
Племянник Майкла Джексона внезапно «урыл» половину Голливуда: «Майкл» уже собрал более 700 млн долларов и пытается обогнать «Богемскую рапсодию»
Главный позор со времен финала «Игры престолов»: «Дом дракона» пролетел мимо топ-5 лучших сериалов НВО за 10 лет
Картинки «со звуком»: угадаете, откуда эти заставки, — и звание главного сериаломана у вас в кармане (тест)
Зрители ждали от нового сериала НТВ рейтинг 8/10, а после первых серий дали 4: «Кукушонок» - провал 2026 года
Колокольников терпеть не может новые сериалы, но эту драму НВО назвал шедевром: тоже удивились, но речь не о «Престолах»
После провала «Аватара 3» Кэмерон остался без денег: на 4 и 5 части жестко сэкономит – можно даже не смотреть
Красивый, мускулистый, да еще и шотландец: нового Джеймса Бонда нашли в «Игре престолов» — и это даже не Джон Сноу
Если узнаете эти советские военные фильмы по одной фразе — значит, майские показы по ТВ прошли для вас не зря (сложный тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше