Сколько серий в сериале «Крик совы»?

Наш ответ:

«Крик совы» — российский шпионский сериал, вышедший в ноябре 2013 года. Сезон состоит из десяти эпизодов продолжительностью по 50 минут каждый. Ныне «Крик совы» доступен для просмотра в таких видеосервисах, как «Кинопоиск», «Иви», «Смотрешка» и «24ТВ».



Действие разворачивается в 1957 году в городе Остров, который находится в Псковской области. Отправной точкой сюжета становится ограбление продуктового магазина. В результате были убиты два милиционера, тогда как еще один, Юрий Сиротин, получил серьезное ранение. Оказавшись в больнице, в бреду он начинает говорить на немецком языке, вспоминая и зовя родных. В этой связи закрадывается подозрение, что на самом деле Сиротин является иностранным шпионом. В этом призван разобраться прибывший в город агент государственной безопасности Иван Митин. Его напарником становится майор Балахнин, которого с Сиротиным связывает давняя дружба. Напряжение между Митиным и Балахниным усугубляется тем, что у них возникает романтический интерес к одной женщине.