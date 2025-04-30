Сколько серий в сериале "Кредит доверия"?

«Кредит доверия» - новый сериал, целиком вышедший на ТВ-3 27 апреля 2025 года. В общей сложности шоу состоит из четырех эпизодов.
Также рассказываем о сюжете. Мила — выпускница хореографического училища, мечтающая о большой сцене. После гибели родителей она остаётся одна и с внушительным долгом, который не в силах выплатить. Единственная надежда — участие в престижном танцевальном конкурсе: на кону миллион рублей и ведущая роль в новом шоу. Чтобы победить, Мила идёт ва-банк, выкладываясь по полной. Но её планы нарушает странная встреча с загадочной цыганкой. С этого момента в жизни девушки начинают происходить странные и пугающие события, будто кто-то или что-то вмешивается в её судьбу.
