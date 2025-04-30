Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Кредит доверия"?

Сколько серий в сериале "Кредит доверия"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 30 апреля 2025 Дата обновления ответа: 30 апреля 2025

«Кредит доверия» - новый сериал, целиком вышедший на ТВ-3 27 апреля 2025 года. В общей сложности шоу состоит из четырех эпизодов.

Также рассказываем о сюжете. Мила — выпускница хореографического училища, мечтающая о большой сцене. После гибели родителей она остаётся одна и с внушительным долгом, который не в силах выплатить. Единственная надежда — участие в престижном танцевальном конкурсе: на кону миллион рублей и ведущая роль в новом шоу. Чтобы победить, Мила идёт ва-банк, выкладываясь по полной. Но её планы нарушает странная встреча с загадочной цыганкой. С этого момента в жизни девушки начинают происходить странные и пугающие события, будто кто-то или что-то вмешивается в её судьбу.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Кредит доверия
Кредит доверия мелодрама
2025, Россия
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Не получается купить билет через приложение 1 комментарий
Когда выйдет 2 сезон сериала "Герои старшей школы"? 3 комментария
Когда выйдет второй сезон сериала «Киберкраш»? 81 комментарий
3 ошибки Серсеи, которые стоили ей трона: а ведь она могла переписать историю Вестероса
Ела семь раз в день и без хлеба: какой диеты придерживалась Хюррем, чтобы привлекать султана
Всего 32% на RT у фантастики с Сигурни Уивер и Хью Джекманом: но дело не в том, что фильм плохой — многие просто не поняли вот чего
«Буратино» против «Пиноккио»: новый российский фильм бросает вызов версиям Disney и дель Торо — Запад уже давно покорил
Прибыл Годжо Сатору, но его смели: 7 дней «Магическая битва» была в топе проката – а потом ей утерло нос аниме, собравшее в мире $168 млн
Усть-Марсианск, Юпитербург и Киберпатрики: ради съемок «Кибердеревни» создатели преодолели тысячи км, но Землю не покидали
Устали доедать салаты? Время размяться! Угадайте, что спряталось на 5 кадрах из советских фильмов (тест)
Похоронила мужа, а вскоре и сына: судьбе роковой блондинки из «Бриллиантовой руки» не позавидуешь – цена славы оказалась слишком высока
Опять «триста тридцать пять»: всю «глубину глубин» этой шутки из фильма ДМБ понимают лишь знатоки российских законов – вы из таких?
«Муха укусила»: тест на знание цитат Мягкова - угадайте по одной фразе (в этот раз без «Иронии»)
Султан Сулейман никогда не любил Хюррем по настоящему: одна сцена в «Великолепном веке» подтверждает это раз и навсегда
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше