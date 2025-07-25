Сколько серий в сериале "Красные нити"?

«Красные нити» - южнокорейский сериал, премьера которого состоялась 11 июля 2025 года. По данным на конец июля 2025 года, драма будет состоять из одного сезона, включающего в себя 6 эпизодов. Но есть вероятность, что позже будут анонсированы новые эпизоды.
Также напоминаем сюжет новинки. «Красные нити» — фантастическая драма о загадочном феномене: над людьми, вступившими в интимную связь, возникает «линия S» — красная нить, видимая всем, независимо от времени и места. Этот странный эффект обнажает скрытую правду, выводит на свет тщательно хранимые тайны и неудобные подробности из жизни героев, меняя их судьбы.
