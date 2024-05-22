Сколько серий в сериале "Красные линии"?

Первый сезон сериала "Красные линии" включает шесть эпизодов. Премьера состоялась на стриминговой платформе Start 16 мая 2024 года, а заключительная серия выйдет 13 июня 2024 года. Будет ли у сериала второй сезон пока что неизвестно.



«Красные линии» — это спин-офф нашумевшего российского сериала «Бывшие». В центре сюжета — писательница Елена Берн, роль которой исполняет певица Полина Гагарина. История начинается с Лены Огурцовой, скромной начинающей писательницы из небольшого города. Она уже много лет работает над своим первым романом, который является для нее единственным шансом на свободу. Лена пытается вырваться из отношений с жестоким мужем, но, когда надежда на новую жизнь становится реальной, она сталкивается с предательством своего кумира.