Сколько серий в сериале "Крапленый"?

«Крапленый» - российский драматический сериал, вышедший на экраны в 2013 году. В общей сложности были выпущены 24 эпизода, вышедшие в рамках одного единственного сезона. После этого сериал официально завершился.
Также напоминаем вам сюжет. Молодые и амбициозные учёные работают над революционной разработкой в сфере защиты для армии и спецслужб. Они живут полной жизнью: увлечены наукой, влюбляются, поддерживают друг друга как настоящие друзья. Но когда один из них оказывается в беде из-за чужой подставы, приходится пересмотреть идеалы. На смену привычным моральным установкам приходят более жесткие, но порой справедливые уличные правила. Только верность друг другу и внутренняя стойкость помогут им пройти через мир интриг, коррупции и предательства.
Авторизация по e-mail