Сколько серий в сериале "Крапленый"?

Сколько серий в сериале "Крапленый"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Дата ответа: 25 июля 2025

«Крапленый» - российский драматический сериал, вышедший на экраны в 2013 году. В общей сложности были выпущены 24 эпизода, вышедшие в рамках одного единственного сезона. После этого сериал официально завершился.

Также напоминаем вам сюжет. Молодые и амбициозные учёные работают над революционной разработкой в сфере защиты для армии и спецслужб. Они живут полной жизнью: увлечены наукой, влюбляются, поддерживают друг друга как настоящие друзья. Но когда один из них оказывается в беде из-за чужой подставы, приходится пересмотреть идеалы. На смену привычным моральным установкам приходят более жесткие, но порой справедливые уличные правила. Только верность друг другу и внутренняя стойкость помогут им пройти через мир интриг, коррупции и предательства.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Крапленый
Крапленый криминал, детектив
2013, Россия
6.0
