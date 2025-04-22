Меню
Сколько серий в сериале "Котострофа"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Дата ответа: 22 апреля 2025

«Котострофа» - комедийный сериал отечественного производства, который выходит на wink и СТС с 2023 года. Первый сезон состоит из 10 эпизодов, а второй включил в себя 12. Таким образом, общее количество серий на данный момент составляет 22.

Напомним сюжет сериала. В попытке выбраться из финансовой ямы семья Мягковых продаёт свой дом и переезжает в квартиру, ранее принадлежавшую недавно умершей старушке. Но вскоре в новой квартире обнаруживается неожиданный жилец — наглый рыжий кот, который уверен, что это его территория. Все попытки избавиться от усатого хозяина заканчиваются неудачей: он снова и снова возвращается. Во время очередной схватки с котом глава семьи Михаил случайно наступает на оголённый провод и получает удар током — вместе с пушистым противником. С этого момента Михаил начинает слышать мысли кота. Поддавшись его влиянию, он решает оставить животное у себя. С этого дня жизнь Мягковых круто меняется и уже никогда не станет прежней.

Котострофа
комедия
2023, Россия
7.0
Худших «Трех мушкетеров» сняли в России, лучших – далеко не в СССР: в топ-10 экранизаций Дюма есть даже дорама, но нет Боярского
