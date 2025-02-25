Меню
Сколько серий в сериале "Королева Вонгён"?

Сколько серий в сериале "Королева Вонгён"?

Олег Скрынько 25 февраля 2025 Дата обновления: 25 февраля 2025
Наш ответ:

«Королева Вонгён» - масштабная историческая постановка южнокорейского производства. Дорама уже завершилась и состоит из одного сезона, включающего в себя двенадцать эпизодов.

Напоминаем, о чем рассказывалось в этом красочном и увлекательном сериале. Чосон, XVI век. Мин Чжэ — юная дочь знатного чиновника, чья семья веками служила при дворе. Она выходит замуж за принца Ли Ба-вона, сына короля Тхэджо, основателя новой династии. Принц уверен, что унаследует трон, но неожиданно король выбирает преемником его младшего брата Ли Бан-гва. Решение кажется окончательным, но амбициозная Мин Чжэ не намерена сдаваться. Используя хитрость и проницательность, она пытается привести мужа к власти. Однако борьба за трон — опасная игра, и ее цена может оказаться слишком высокой.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Королева Вонген
Королева Вонген драма, исторический
2025, Южная Корея
0.0
